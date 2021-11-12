Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Хорватия – Россия, 14 ноября 2021 года

Хорватия и Россия проведут матч в отборочном турнире к ЧМ-2022. Для обеих сборных это будет заключительная игра в цикле. Россия пока опережает Хорватию на два очка.

Матч пройдет на домашнем стадионе Хорватии. Игра состоится 14 ноября в 17:00 по московскому времени. Победитель напрямую попадет на ЧМ-2022. Россия окажется там и при ничьей.

Общий отборочный цикл в этот день еще не завершается. С 14 по 16 ноября состоятся заключительные матчи в других группах.