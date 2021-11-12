ЧМ-2022
Россия
Хорватия
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#ЧМ-2022 #Россия #Хорватия

Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Хорватия – Россия, 14 ноября 2021 года

12 ноября, 00:51

Хорватия и Россия проведут матч в отборочном турнире к ЧМ-2022. Для обеих сборных это будет заключительная игра в цикле. Россия пока опережает Хорватию на два очка.

Матч пройдет на домашнем стадионе Хорватии. Игра состоится 14 ноября в 17:00 по московскому времени. Победитель напрямую попадет на ЧМ-2022. Россия окажется там и при ничьей.

Общий отборочный цикл в этот день еще не завершается. С 14 по 16 ноября состоятся заключительные матчи в других группах.

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
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Источник:
Гол.ру
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Вова Таран
12 ноября, 09:38
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