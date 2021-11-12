ЧМ-2022
Россия
Хорватия
Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Хорватия – Россия, 14 ноября 2021 года
12 ноября, 00:51
Хорватия и Россия проведут матч в отборочном турнире к ЧМ-2022. Для обеих сборных это будет заключительная игра в цикле. Россия пока опережает Хорватию на два очка.
Матч пройдет на домашнем стадионе Хорватии. Игра состоится 14 ноября в 17:00 по московскому времени. Победитель напрямую попадет на ЧМ-2022. Россия окажется там и при ничьей.
Общий отборочный цикл в этот день еще не завершается. С 14 по 16 ноября состоятся заключительные матчи в других группах.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
12 ноября, 09:38
0
Комментарий скрыт модератором
ответить