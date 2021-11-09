ЧМ-2022
Даниель Стефански
Россия
Кипр
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#ЧМ-2022 #Россия #Даниель Стефански #Кипр

Матч России и Кипра в отборе на чемпионат мира рассудит польская бригада арбитров

09 ноября, 12:39

ФИФА определились с арбитрами на игру квалификации на чемпионат мира 2022 года между Россией и Кипром.

  • Главный судья – Даниель Стефански
  • Ассистенты – Давид Голис и Михал Обукович
  • Резервный судья – Дамиан Силвестжак
  • Видеоассистенты – Павел Рачковски и Кжиштоф Мырмус

Стефански 44 года. В этом сезоне он еще не работал главным судьей на матчах сборных и судил только клубы польских лиг и один матч Лиги конференций.

За карьеру он получал назначения на игры Лиги Европы (14), квалификационные матчи чемпионата мира (4), квалификационные матчи чемпионата Европы.

Игра России и Кипра пройдет 11 ноября. По итогам матчей с Кипром и Хорватии решится, выйдет ли Россия из группы напрямую на чемпионат мира. Пока она занимает первое место, гарантирующее выход, но может опуститься на второе и попасть в стыковые матчи.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал сборной России
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Антон Чехов
09 ноября, 13:56
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