Матч России и Кипра в отборе на чемпионат мира рассудит польская бригада арбитров

ФИФА определились с арбитрами на игру квалификации на чемпионат мира 2022 года между Россией и Кипром.

Главный судья – Даниель Стефански

Ассистенты – Давид Голис и Михал Обукович

Резервный судья – Дамиан Силвестжак

Видеоассистенты – Павел Рачковски и Кжиштоф Мырмус

Стефански 44 года. В этом сезоне он еще не работал главным судьей на матчах сборных и судил только клубы польских лиг и один матч Лиги конференций.

За карьеру он получал назначения на игры Лиги Европы (14), квалификационные матчи чемпионата мира (4), квалификационные матчи чемпионата Европы.

Игра России и Кипра пройдет 11 ноября. По итогам матчей с Кипром и Хорватии решится, выйдет ли Россия из группы напрямую на чемпионат мира. Пока она занимает первое место, гарантирующее выход, но может опуститься на второе и попасть в стыковые матчи.