Даниель Стефански

Дата рождения
7 июля 1977
Инфо
Польский футбольный судья
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Футбол
Матч России и Кипра в отборе на чемпионат мира рассудит польская бригада арбитров
#ЧМ-2022
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