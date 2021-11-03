Нойер сделал голевую передачу в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Последний вратарь с ассистом – Эдерсон

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» отдал ассист на Роберта Левандовски.

После этой передачи Левандовски сделал хет-трик. Для него этот гол стал 81-м в Лиге чемпионов. Он быстрее всех достиг этой отметки.

Нойер стал первым с февраля-2019 вратарем, который сделал голевую передачу в матче Лиги чемпионов. Последним был Эдерсон из «Манчестер Сити» в игре против «Шальке-04».

В этом сезоне Нойер провел за «Баварию» четыре матча в Лиге чемпионов и впервые в сезоне пропустил. До четвертого тура «Бавария» не пропускала и оставалась одной из двух команд без пропущенных мячей.