Лига чемпионов
Ювентус
Бавария
«Бавария» и «Ювентус» вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Они обе впервые пропустили в четвертом туре
03 ноября, 00:52
«Бавария» и «Ювентус» набрали по 12 очков после четырех туров и стали первыми клубами, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
После третьего тура «Бавария» и «Ювентус» оставались единственными командами, которые не пропускали в Лиге чемпионов.
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