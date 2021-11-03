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#Лига чемпионов #Бавария #Ювентус

«Бавария» и «Ювентус» вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Они обе впервые пропустили в четвертом туре

03 ноября, 00:52

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» победила «Бенфику», «Ювентус»«Зенит».

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 26
Гнабри 32
Сане 49
Левандовски 61
Левандовски 84
5:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Морато 38
Нуньес 74
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90

«Бавария» и «Ювентус» набрали по 12 очков после четырех туров и стали первыми клубами, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

После третьего тура «Бавария» и «Ювентус» оставались единственными командами, которые не пропускали в Лиге чемпионов.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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Источник:
Гол
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