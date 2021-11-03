«Бавария» и «Ювентус» вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Они обе впервые пропустили в четвертом туре

«Бавария» и «Ювентус» набрали по 12 очков после четырех туров и стали первыми клубами, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

После третьего тура «Бавария» и «Ювентус» оставались единственными командами, которые не пропускали в Лиге чемпионов.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов