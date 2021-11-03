Роберт Левандовски
Лига чемпионов
Бавария
Бенфика
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Левандовски провел 100-й матч в Лиге чемпионов, сделал хет-трик и забил 81-й гол. Никому не удавалось сделать это быстрее
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски провел полный матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Это его 100-я игра в ЛЧ. Левандовски сделал хет-трик и не реализовал пенальти в первом тайме. Так он забил 81-й гол на турнире.
81 гол за 100 матчей – самый быстрый показатель в Лиге чемпионов. Лионель Месси забил столько за 102 игры, Криштиану Роналду – за 116.
В этом сезоне Левандовски забил во всех матчах Лиги чемпионов: восемь голов за четыре игры. Он лучший бомбардир турнира.
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