Левандовски провел 100-й матч в Лиге чемпионов, сделал хет-трик и забил 81-й гол. Никому не удавалось сделать это быстрее

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски провел полный матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Это его 100-я игра в ЛЧ. Левандовски сделал хет-трик и не реализовал пенальти в первом тайме. Так он забил 81-й гол на турнире.

81 гол за 100 матчей – самый быстрый показатель в Лиге чемпионов. Лионель Месси забил столько за 102 игры, Криштиану Роналду – за 116.

В этом сезоне Левандовски забил во всех матчах Лиги чемпионов: восемь голов за четыре игры. Он лучший бомбардир турнира.