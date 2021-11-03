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«Бавария» забила пять голов «Бенфике» и победила, «Барселона» второй раз обыграла киевское «Динамо»
03 ноября, 00:53
- Роберт Левандовски вышел в стартовом составе «Баварии». Он первый поляк, который провел 100 матчей в Лиге чемпионов.
- За первый тайм он набрал 1+1 и не реализовал пенальти. Последний раз такое было в ЛЧ в 2014 году (Диего Коста за «Атлетико» против «Аустрии»).
- «Бавария» стала последней командой, которая пропустила в Лиге чемпионов в этом сезоне. После третьего тура только «Бавария» и «Ювентус» не пропускали.
- «Бавария» набрала 12 очков за четыре тура и вышла из группы.
Левандовски провел 100-й матч в Лиге чемпионов, сделал хет-трик и забил 81-й гол. Никому не удавалось сделать это быстрее
В другом матче «Барселона» сыграла с киевским «Динамо».
- Это первая игра «Барселоны» в Лиге чемпионов после увольнения Роналда Кумана.
- «Барселона» стала первой испанской командой, которая выпустила на матч Лиги чемпионов в стартовом составе трех игроков младше 20 лет: Гави (17 лет), Фати (19 лет) и Гонсалес (19 лет).
- В первом тайме «Барселона» не нанесла ни одного удара в створ. В пяти из семи таймов в Лиге чемпионов у нее было ноль ударов в створ.
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