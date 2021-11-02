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Лига чемпионов: где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико», 3 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
02 ноября, 11:18
«Ливерпуль» примет «Атлетико» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:45.
В первом матче «Ливерпуль» победил 3:2 в Мадриде.
«Ливерпуль» лидирует с девятью очками в группе, в случае победы он обеспечит себе место в плей-офф. «Атлетико» делит второе место с «Порту», имея четыре очка. У «Милана» очков нет.
«Милан» примет «Порту» в параллельном матче группы.
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