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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Атлетико

Лига чемпионов: где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико», 3 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

02 ноября, 11:18

«Ливерпуль» примет «Атлетико» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:45.

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Жота 13
Мане 21
2:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид

В первом матче «Ливерпуль» победил 3:2 в Мадриде.

«Ливерпуль» лидирует с девятью очками в группе, в случае победы он обеспечит себе место в плей-офф. «Атлетико» делит второе место с «Порту», имея четыре очка. У «Милана» очков нет.

«Милан» примет «Порту» в параллельном матче группы.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Атлетико»

Источник:
Гол.ру
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