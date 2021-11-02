Лига чемпионов: где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико», 3 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

В первом матче «Ливерпуль» победил 3:2 в Мадриде.

«Ливерпуль» лидирует с девятью очками в группе, в случае победы он обеспечит себе место в плей-офф. «Атлетико» делит второе место с «Порту», имея четыре очка. У «Милана» очков нет.

«Милан» примет «Порту» в параллельном матче группы.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Атлетико»