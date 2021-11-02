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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Атлетико

Лига чемпионов: прогноз на матч «Ливерпуль» – «Атлетико», 3 ноября 2021 года

02 ноября, 11:20

«Ливерпуль» сыграет дома с «Атлетико» в четвертом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Ливерпуля» – 1,72
  • Ничья – 4,1
  • Победа «Атлетико» – 5,65

«Ливерпуль» и «Атлетико» встречались в еврокубка семь раз – трижды побеждали испанцы, дважды – англичане.

Кейта, Эллиотт и Милнер не сыграют за «Ливерпуль», под вопросом выход на поле Тьяго и Фабиньо. Лемар и Льоренте травмированы у «Атлетико», Гризманн – дисквалифицирован.

Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Жота 13
Мане 21
2:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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