Агуэро лег на поле в матче с «Алавесом». Причина – тахикардия и дискомфорт в груди. Его ждет кардиологическое обследование

1 июля Серхио Агуэро на правах свободного агента перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону». Главные события из этого этапа его карьеры:

7 августа – получил травму голени. Лечился 2 месяца, пропустил 9 матчей «Барселоны» во всех турнирах.

17 октября – дебютировал за «Барсу», выйдя на поле на 87-й минуте матча против «Валенсии».

20 октября – вышел на замену на 75-й минуте во встрече с киевским «Динамо». Голевыми действиями не отметился.

24 октября – второй матч за клуб. Агуэро вышел на замену на 74-й минуте матча против «Реала» и забил на 90+7 минуте.

27 октября – отыграл весь матч против «Райо Вальекано» («Барселона» проиграла 0:1).

30 октября – сыграл всего 42 минуты в матче против «Алавеса».

El Chiringuito пишет, что причина ранней замены – тахикардия. В конце первого тайма он почувствовал дискомфорт в груди, у него кружилась голова. Поэтому Агуэро лег на газон.