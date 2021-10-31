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Агуэро лег на поле в матче с «Алавесом». Причина – тахикардия и дискомфорт в груди. Его ждет кардиологическое обследование

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1 июля Серхио Агуэро на правах свободного агента перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону». Главные события из этого этапа его карьеры:

  • 7 августа – получил травму голени. Лечился 2 месяца, пропустил 9 матчей «Барселоны» во всех турнирах.
  • 17 октября – дебютировал за «Барсу», выйдя на поле на 87-й минуте матча против «Валенсии».
  • 20 октября – вышел на замену на 75-й минуте во встрече с киевским «Динамо». Голевыми действиями не отметился.
  • 24 октября – второй матч за клуб. Агуэро вышел на замену на 74-й минуте матча против «Реала» и забил на 90+7 минуте.
  • 27 октября – отыграл весь матч против «Райо Вальекано» («Барселона» проиграла 0:1).
  • 30 октября – сыграл всего 42 минуты в матче против «Алавеса».

El Chiringuito пишет, что причина ранней замены – тахикардия. В конце первого тайма он почувствовал дискомфорт в груди, у него кружилась голова. Поэтому Агуэро лег на газон.

Агуэро сразу доставили в больницу на машине скорой помощи. Он в порядке, но его ждет обследование сердца.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Барселоны»
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