Серхио Агуэро
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Агуэро лег на поле в матче с «Алавесом». Причина – тахикардия и дискомфорт в груди. Его ждет кардиологическое обследование
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1 июля Серхио Агуэро на правах свободного агента перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону». Главные события из этого этапа его карьеры:
- 7 августа – получил травму голени. Лечился 2 месяца, пропустил 9 матчей «Барселоны» во всех турнирах.
- 17 октября – дебютировал за «Барсу», выйдя на поле на 87-й минуте матча против «Валенсии».
- 20 октября – вышел на замену на 75-й минуте во встрече с киевским «Динамо». Голевыми действиями не отметился.
- 24 октября – второй матч за клуб. Агуэро вышел на замену на 74-й минуте матча против «Реала» и забил на 90+7 минуте.
- 27 октября – отыграл весь матч против «Райо Вальекано» («Барселона» проиграла 0:1).
- 30 октября – сыграл всего 42 минуты в матче против «Алавеса».
El Chiringuito пишет, что причина ранней замены – тахикардия. В конце первого тайма он почувствовал дискомфорт в груди, у него кружилась голова. Поэтому Агуэро лег на газон.
Агуэро сразу доставили в больницу на машине скорой помощи. Он в порядке, но его ждет обследование сердца.
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