Александр Максименко
РПЛ
Спартак
Максименко отбил за «Спартак» 50% процентов ударов. Это худший показатель в РПЛ
час назад
Вратарь Александр Максименко вышел в стартовом составе «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ против «Зенита» и пропустил семь голов.
Поражение от «Зенита» – крупнейшее в чемпионате России для «Спартака». За три последних матча во всех турнирах Максименко пропустил 13 голов.
«Спартак» не побеждает «Зенит», если в воротах стоит Максименко. Так было семь раз
В этом сезоне он провел в РПЛ 12 матчей и пропустил 17 голов. Четыре игры Максименко провел без пропущенных мячей. У него худший показатель по отбитым ударам в створ в РПЛ (для тех вратарей, кто провел больше двух матчей) – 17 из 34.
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