«Спартак» не побеждает «Зенит», если в воротах стоит Максименко. Так было семь раз

«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 12-го тура РПЛ. В стартовом составе вышел вратарь Александр Максименко, который пропустил семь голов. Это крупнейшее поражение «Спартака» в чемпионатах России.

Максименко провел за седьмой матч против «Зенита» во всех турнирах (шесть – в РПЛ, один – в Кубке России). Во всех играх «Спартак» не побеждал, только в одной Максименко не пропустил.

За три последних матча во всех турнирах «Спартак» пропустил 13 голов. В этом сезоне у Максименко четыре игры без пропущенных мячей в РПЛ.