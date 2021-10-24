Александр Максименко
РПЛ
Спартак
Зенит
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#Александр Максименко #РПЛ #Спартак #Зенит

«Спартак» не побеждает «Зенит», если в воротах стоит Максименко. Так было семь раз

9 минут назад

«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 12-го тура РПЛ. В стартовом составе вышел вратарь Александр Максименко, который пропустил семь голов. Это крупнейшее поражение «Спартака» в чемпионатах России.

Максименко провел за седьмой матч против «Зенита» во всех турнирах (шесть – в РПЛ, один – в Кубке России). Во всех играх «Спартак» не побеждал, только в одной Максименко не пропустил.

За три последних матча во всех турнирах «Спартак» пропустил 13 голов. В этом сезоне у Максименко четыре игры без пропущенных мячей в РПЛ.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 20
Клаудиньо 28
Азмун 36
Мостовой 45
Мостовой 56
Дзюба 80
Ерохин 88
7:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 53
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Transfermarkt
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