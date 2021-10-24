Александр Максименко
РПЛ
Спартак
Зенит
«Спартак» не побеждает «Зенит», если в воротах стоит Максименко. Так было семь раз
9 минут назад
«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 12-го тура РПЛ. В стартовом составе вышел вратарь Александр Максименко, который пропустил семь голов. Это крупнейшее поражение «Спартака» в чемпионатах России.
Максименко провел за седьмой матч против «Зенита» во всех турнирах (шесть – в РПЛ, один – в Кубке России). Во всех играх «Спартак» не побеждал, только в одной Максименко не пропустил.
За три последних матча во всех турнирах «Спартак» пропустил 13 голов. В этом сезоне у Максименко четыре игры без пропущенных мячей в РПЛ.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые