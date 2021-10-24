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#Спартак #РПЛ #Лига Европы

«Спартак» пропустил 13 голов за три последних матча

21 минуту назад

«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 1:7. Это его крупнейшее поражение в чемпионатах России.

За три последних матча во всех турнирах «Спартак» пропустил 13 голов:

  • ⚽️⚽️ РПЛ. «Динамо»
  • ⚽️⚽️⚽️⚽️ Лига Европы. «Лестер»
  • ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ РПЛ. «Зенит».

«Спартак» не обыгрывает «Зенит» восемь матчей подряд. Последняя победа была в 2017 году.

За 10 последних лет «Зенит» семь раз забил «Спартаку» 4+ за матч. «Спартак» – только раз

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 20
Клаудиньо 28
Азмун 36
Мостовой 45
Мостовой 56
Дзюба 80
Ерохин 88
7:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 53
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Источник:
Гол
Как пропускает «Спартак»
Во всех четырех пропущенных голах «Спартака» замешан Рассказов
Все волновались, выстоит ли кризисный «Спартак» против «Наполи». БУМ – пропущенный на 12-й секунде 🤷‍♂️
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