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«Спартак» пропустил 13 голов за три последних матча
21 минуту назад
«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 1:7. Это его крупнейшее поражение в чемпионатах России.
За три последних матча во всех турнирах «Спартак» пропустил 13 голов:
- ⚽️⚽️ РПЛ. «Динамо»
- ⚽️⚽️⚽️⚽️ Лига Европы. «Лестер»
- ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ РПЛ. «Зенит».
«Спартак» не обыгрывает «Зенит» восемь матчей подряд. Последняя победа была в 2017 году.
За 10 последних лет «Зенит» семь раз забил «Спартаку» 4+ за матч. «Спартак» – только раз
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