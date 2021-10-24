«Спартак» пропустил 13 голов за три последних матча

«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 1:7. Это его крупнейшее поражение в чемпионатах России.

За три последних матча во всех турнирах «Спартак» пропустил 13 голов:

⚽️⚽️ РПЛ. «Динамо»

⚽️⚽️⚽️⚽️ Лига Европы. «Лестер»

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ РПЛ. «Зенит».

«Спартак» не обыгрывает «Зенит» восемь матчей подряд. Последняя победа была в 2017 году.

За 10 последних лет «Зенит» семь раз забил «Спартаку» 4+ за матч. «Спартак» – только раз