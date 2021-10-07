Россия
ЧМ-2022
Словакия
Россия провела в Казани три матча – пропустила во всех и выиграла один
8 часов назад
🇷🇺 Россия сыграет против 🇸🇰 Словакии в матче отбора к ЧМ-2022. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.
Сборная России провела в Казани три матча: два из них прошли в 2017 году, еще один – в 2013-м. Единственная победа была в первой игре над Люксембургом:
- ❌ Кубок конфедераций-2017. Россия – Мексика 1:2
- 🤝 Товарищеский матч. Россия – Иран 1:1
- ✅ Отбор к ЧМ-2014. Россия – Люксембург 4:1
Перед седьмым туром Россия занимает второе место в группе Н. Единственное поражение в отборе было от Словакии.
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022
Где смотреть матч Россия – Словакия
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