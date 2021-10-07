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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Россия провела в Казани три матча – пропустила во всех и выиграла один

8 часов назад

🇷🇺 Россия сыграет против 🇸🇰 Словакии в матче отбора к ЧМ-2022. Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Сборная России провела в Казани три матча: два из них прошли в 2017 году, еще один – в 2013-м. Единственная победа была в первой игре над Люксембургом:

  • ❌ Кубок конфедераций-2017. Россия – Мексика 1:2
  • 🤝 Товарищеский матч. Россия – Иран 1:1
  • ✅ Отбор к ЧМ-2014. Россия – Люксембург 4:1

Перед седьмым туром Россия занимает второе место в группе Н. Единственное поражение в отборе было от Словакии.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

Где смотреть матч Россия – Словакия

Прогноз на матч Россия – Словакия

Россия
-:-
Словакия
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Источник:
Гол
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