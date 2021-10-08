Россия
ЧМ-2022
Словакия
Россия только раз побеждала Словакию в официальных матчах
4 часа назад
Без учета товарищеских матчей Россия и Словакия провели друг с другом шесть игр. Единственная победа России была в 2011 году в отборе к Евро-2012.
Общая статистика:
- ❌ 2021. 1:2
- ❌ 2016. 1:2
- ✅ 2011. 1:0
- ❌ 2010. 0:1
- 🤝 2005. 0:0
- 🤝 2004. 1:1
Еще две победы России были в товарищеских матчах. Ее единственное поражение в отборе к ЧМ-2022 – от Словакии.
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022
Где смотреть матч Россия – Словакия
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