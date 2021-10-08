Россия
ЧМ-2022
Словакия
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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Россия только раз побеждала Словакию в официальных матчах

4 часа назад

🇷🇺 Россия и 🇸🇰 Словакия сыграют в матче отбора к ЧМ-2022. Игра пройдет в Казани, начало – в 21:45 по московскому времени.

Россия
-:-
Словакия

Без учета товарищеских матчей Россия и Словакия провели друг с другом шесть игр. Единственная победа России была в 2011 году в отборе к Евро-2012. 

Общая статистика:

  • 2021. 1:2
  • 2016. 1:2
  • 2011. 1:0
  • 2010. 0:1
  • 🤝 2005. 0:0
  • 🤝 2004. 1:1

Еще две победы России были в товарищеских матчах. Ее единственное поражение в отборе к ЧМ-2022 – от Словакии.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

Где смотреть матч Россия – Словакия

Прогноз на матч Россия – Словакия

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Источник:
Гол
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