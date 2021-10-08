Россия только раз побеждала Словакию в официальных матчах

Без учета товарищеских матчей Россия и Словакия провели друг с другом шесть игр. Единственная победа России была в 2011 году в отборе к Евро-2012.

Общая статистика:

❌ 2021 . 1:2

. 1:2 ❌ 2016 . 1:2

. 1:2 ✅ 2011 . 1:0

. 1:0 ❌ 2010 . 0:1

. 0:1 🤝 2005 . 0:0

. 0:0 🤝 2004. 1:1

Еще две победы России были в товарищеских матчах. Ее единственное поражение в отборе к ЧМ-2022 – от Словакии.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

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Прогноз на матч Россия – Словакия