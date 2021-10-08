Россия обыграла Словакию. Единственный гол в матче – автогол Шкриньяра

🇷🇺 Россия провела седьмой матч в отборе к ЧМ-2022 против 🇸🇰 Словакии. Итог – победа со счетом 1:0.

В этом матче за Россию дебютировали три защитника. Сборная по-прежнему не пропускает в матчах при Карпине.