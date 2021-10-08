Россия
ЧМ-2022
Словакия
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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Россия обыграла Словакию. Единственный гол в матче – автогол Шкриньяра

вчера, 23:36

🇷🇺 Россия провела седьмой матч в отборе к ЧМ-2022 против 🇸🇰 Словакии. Итог – победа со счетом 1:0. 

В этом матче за Россию дебютировали три защитника. Сборная по-прежнему не пропускает в матчах при Карпине. 

Матч завершен
Россия
Шкриньяр 22
1:0
Матч завершен
Словакия
  • Перед матчем пять футболистов сборной России получили травмы.
  • Россия ни разу не проигрывала под руководством Валерия Карпина – три победы и ничья.

В восьмом туре Россия сыграет против Словении. Матч пройдет в гостях 11 октября.

После семи туров Россия набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Хорватия опережает Россию по дополнительным показателям.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

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Источник:
Гол
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