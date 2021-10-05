Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Россия – Словакия, 8 октября 2021 года

Россия и Словакия проведут матч квалификации ЧМ-2022. Игра начнется 8 октября в 21:45 по московскому времени. Матч пройдет в Казани.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в отборочной группе. По дополнительным показателям ее опережает Хорватия.

Словакия имеет девять очков за шесть матчей отбора, но уже обыгрывала Россию (2:1). В октябре сборная России сыграет еще и против Словении.

Где смотреть матч Россия – Словакия

Прогноз на матч Россия – Словакия