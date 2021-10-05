Россия
ЧМ-2022
Словакия
Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Россия – Словакия, 8 октября 2021 года
вчера, 20:31
Россия и Словакия проведут матч квалификации ЧМ-2022. Игра начнется 8 октября в 21:45 по московскому времени. Матч пройдет в Казани.
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в отборочной группе. По дополнительным показателям ее опережает Хорватия.
Словакия имеет девять очков за шесть матчей отбора, но уже обыгрывала Россию (2:1). В октябре сборная России сыграет еще и против Словении.
Где смотреть матч Россия – Словакия
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые