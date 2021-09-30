«Спартак» и «Наполи» за два тайма провели 21 дополнительную минуту

«Спартак» победил «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. К первому тайму судья Иван Кружляк добавил пять минут, ко второму – шесть. Команды дополнительно провели 21 минуту.

В первом тайме Кружляк после просмотров ВАР удалил Мариу Руя, а потом отменил пенальти в пользу «Спартака». Во втором тайме красную карточку получил Максимилиано Кофрие.

Важные цифры вокруг победы «Спартака»: