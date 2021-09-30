Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Лионель Месси
Вильярреал
#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #Лионель Месси #Вильярреал
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Роналду забил на 90-й минуте и позже в Лиге чемпионов 12 голов – лучший показатель турнира. Ближайший преследователь – Месси

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29 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» – 2:1. Так складывался этот матч:

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Теллес 60'
Роналду 90'
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Алькасер 53'

Достижения Криштиану Роналду в этой встрече:

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Источник:
ESPN
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