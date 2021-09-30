Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Лионель Месси
Вильярреал
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Роналду забил на 90-й минуте и позже в Лиге чемпионов 12 голов – лучший показатель турнира. Ближайший преследователь – Месси
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29 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» – 2:1. Так складывался этот матч:
Достижения Криштиану Роналду в этой встрече:
- Это его 178-я игра в турнире. Роналду установил рекорд Лиги чемпионов.
- Забил решающий мяч на 95-й минуте.
- Забил 136-й гол в ЛЧ. Это первый показатель.
- Забил 41-й победный мяч в Лиге чемпионов. Тоже первый показатель.
- Забил 12-й гол в Лиге чемпионов на 90-й минуте и позже – рекорд. На втором месте идет Лионель Месси с шестью голами.
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