Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Роналду сыграл в 178-м матче Лиги чемпионов и установил рекорд турнира. Предыдущий был у Касильяса
вчера, 22:06
Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов. Теперь у него 178 игра в турнире – больше, чем у любого другого игрока.
Рекорды Роналду в ЛЧ:
- Сыгранные матчи (178)
- Голы (135)
- Голы в плей-офф (67)
- Голы в одном сезоне (17)
В топ-5 по играм осталось только два действующих футболиста: Роналду и Лионель Месси. Ближайший к ним действующий игрок в списке – Карим Бензема (132 матча, восьмое место).
Для Роналду это 900-я игра в карьере. Он забил в них 678 голов и выиграл 23 трофея, в том числе пять раз побеждал в Лиге чемпионов.
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