Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
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#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед

Роналду сыграл в 178-м матче Лиги чемпионов и установил рекорд турнира. Предыдущий был у Касильяса

вчера, 22:06

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов. Теперь у него 178 игра  в турнире – больше, чем у любого другого игрока.

твиттер Лиги чемпионов

Рекорды Роналду в ЛЧ:

  • Сыгранные матчи (178)
  • Голы (135)
  • Голы в плей-офф (67)
  • Голы в одном сезоне (17)

В топ-5 по играм осталось только два действующих футболиста: Роналду и Лионель Месси. Ближайший к ним действующий игрок в списке – Карим Бензема (132 матча, восьмое место).

Для Роналду это 900-я игра в карьере. Он забил в них 678 голов и выиграл 23 трофея, в том числе пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Лиги чемпионов
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