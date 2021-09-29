Роналду сыграл в 178-м матче Лиги чемпионов и установил рекорд турнира. Предыдущий был у Касильяса

Рекорды Роналду в ЛЧ:

Сыгранные матчи (178)

Голы (135)

Голы в плей-офф (67)

Голы в одном сезоне (17)

В топ-5 по играм осталось только два действующих футболиста: Роналду и Лионель Месси. Ближайший к ним действующий игрок в списке – Карим Бензема (132 матча, восьмое место).

Для Роналду это 900-я игра в карьере. Он забил в них 678 голов и выиграл 23 трофея, в том числе пять раз побеждал в Лиге чемпионов.