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#Шериф #Лига чемпионов #РПЛ

«Шериф» в этом сезоне набрал 15 очков для рейтинга коэффициентов УЕФА. У всех российских клубов – 8,5

2 часа назад

«Шериф» победил «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Это его вторая победа в группе. Он лидирует с шестью очками:

«Шериф» начал выступление в этом сезоне Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда и заработал 15 очков для рейтинга коэффициентов УЕФА. Всего у молдавских клубов (еврокампанию начинали четыре команды) – 18 при коэффициенте 4,5.

Российские клубы заработали 8,5 очка при коэффициенте 1,7. От России в этом сезоне в еврокубках участвовали пять команд: из Лиги конференций вылетели «Сочи» и «Рубин», в группе Лиги Европы выступают «Локомотив» и «Спартак», в группе Лиги чемпионов – «Зенит». Ни один российский клуб еще не побеждал.

На данный момент Россия занимает 38-е место, Молдавия – четвертое. Лидирует Голландия, которая набрала 35,3 очка.

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Источник:
Eurocups
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Россия падает в рейтинге коэффициентов УЕФА. Как вообще работает этот рейтинг? Сколько времени подниматься обратно? На что влияет место в нем?
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