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#Шериф #Лига чемпионов #Реал

«Шериф» за два матча Лиги чемпионов не выпустил ни одного молдаванина и задействовал игроков из 12 стран

3 часа назад

«Шериф» – лидер группы D в Лиге чемпионов. Он дебютант турнира и выиграл два матча из двух: победил «Шахтер» (2:0) и «Реал» (2:1).

Победный гол «Шерифа» в ворота «Реала» забил игрок, который в прошлом сезоне играл за «Тамбов»

В обоих матчах в заявку «Шерифа» попали по четыре 🇲🇩 молдавских футболиста. Никто из них не вышел на поле.

За два матча «Шериф» использовал футболистов из 12 стран. Команду тренирует 🇺🇦 украинец Юрий Вернидуб:

  • 🇬🇭 Гана
  • 🇧🇷 Бразилия
  • 🇨🇴 Колумбия
  • 🇬🇷 Греция
  • 🇵🇪 Перу
  • 🇱🇺 Люксембург
  • 🇲🇱 Мали
  • 🇺🇿 Узбекистан
  • 🇲🇰 Северная Македония
  • 🇧🇦 Босния и Герцеговина
  • 🇬🇳 Гвинея
  • 🇹🇹 Тринидад и Тобаго

Нападающий Жасур Яхшибоев стал вторым узбекским футболистом, забившим в Лиге чемпионов. Защитник Кристиано лидирует на турнире по количеству ассистов (три).

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 65
1:2
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Яхшибоев 25
Тилль 90
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Источник:
Гол.ру
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