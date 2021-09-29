Шериф
Лига чемпионов
Реал
«Шериф» за два матча Лиги чемпионов не выпустил ни одного молдаванина и задействовал игроков из 12 стран
3 часа назад
«Шериф» – лидер группы D в Лиге чемпионов. Он дебютант турнира и выиграл два матча из двух: победил «Шахтер» (2:0) и «Реал» (2:1).
Победный гол «Шерифа» в ворота «Реала» забил игрок, который в прошлом сезоне играл за «Тамбов»
В обоих матчах в заявку «Шерифа» попали по четыре 🇲🇩 молдавских футболиста. Никто из них не вышел на поле.
За два матча «Шериф» использовал футболистов из 12 стран. Команду тренирует 🇺🇦 украинец Юрий Вернидуб:
- 🇬🇭 Гана
- 🇧🇷 Бразилия
- 🇨🇴 Колумбия
- 🇬🇷 Греция
- 🇵🇪 Перу
- 🇱🇺 Люксембург
- 🇲🇱 Мали
- 🇺🇿 Узбекистан
- 🇲🇰 Северная Македония
- 🇧🇦 Босния и Герцеговина
- 🇬🇳 Гвинея
- 🇹🇹 Тринидад и Тобаго
Нападающий Жасур Яхшибоев стал вторым узбекским футболистом, забившим в Лиге чемпионов. Защитник Кристиано лидирует на турнире по количеству ассистов (три).
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