«Шериф» за два матча Лиги чемпионов не выпустил ни одного молдаванина и задействовал игроков из 12 стран

«Шериф» – лидер группы D в Лиге чемпионов. Он дебютант турнира и выиграл два матча из двух: победил «Шахтер» (2:0) и «Реал» (2:1).

Победный гол «Шерифа» в ворота «Реала» забил игрок, который в прошлом сезоне играл за «Тамбов»

В обоих матчах в заявку «Шерифа» попали по четыре 🇲🇩 молдавских футболиста. Никто из них не вышел на поле.

За два матча «Шериф» использовал футболистов из 12 стран. Команду тренирует 🇺🇦 украинец Юрий Вернидуб:

🇬🇭 Гана

🇧🇷 Бразилия

🇨🇴 Колумбия

🇬🇷 Греция

🇵🇪 Перу

🇱🇺 Люксембург

🇲🇱 Мали

🇺🇿 Узбекистан

🇲🇰 Северная Македония

🇧🇦 Босния и Герцеговина

🇬🇳 Гвинея

🇹🇹 Тринидад и Тобаго

Нападающий Жасур Яхшибоев стал вторым узбекским футболистом, забившим в Лиге чемпионов. Защитник Кристиано лидирует на турнире по количеству ассистов (три).