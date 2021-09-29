Победный гол «Шерифа» в ворота «Реала» забил игрок, который в прошлом сезоне играл за «Тамбов»

«Шериф» победил «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Это вторая победа подряд для дебютанта турнира. Он лидирует в группе.

Победный гол на 90-й минуте забил Себастьен Тилль. В прошлом сезоне он провел семь матчей за «Тамбов» и отдал одну голевую передачу. Клуб был расформирован.

До этого всю карьеру Тилль провел в чемпионате Люксембурга. За «Шериф» он выступает на правах аренды.

«Шериф» за матч нанес четыре удара в створ – два стали голевыми. У «Реала» – 31 удар.