Шериф
Лига чемпионов
Реал
Победный гол «Шерифа» в ворота «Реала» забил игрок, который в прошлом сезоне играл за «Тамбов»
19 минут назад
«Шериф» победил «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Это вторая победа подряд для дебютанта турнира. Он лидирует в группе.
Победный гол на 90-й минуте забил Себастьен Тилль. В прошлом сезоне он провел семь матчей за «Тамбов» и отдал одну голевую передачу. Клуб был расформирован.
До этого всю карьеру Тилль провел в чемпионате Люксембурга. За «Шериф» он выступает на правах аренды.
«Шериф» за матч нанес четыре удара в створ – два стали голевыми. У «Реала» – 31 удар.
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