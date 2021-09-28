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#Лига чемпионов #Шериф #Реал #Боруссия Д #Спортинг Лиссабон

«Реал» проиграл «Шерифу», пропустив на 90-й минуте. «Шериф» выиграл два матча из двух в Лиге чемпионов

вчера, 23:52
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 65
1:2
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Яхшибоев 25
Тилль 90
  • Защитник «Шерифа» Кристиано отдал третью голевую передачу за два матча. Он лидирует по этому показателю в Лиге чемпионов.
  • Нападающий Жасур Яхшибоев – второй узбекский футболист, забивший в Лиге чемпионов. Первым был Максим Шацкий в 2006 году.
  • За «Реал» забил Карим Бензема. Это его 72-й гол в Лиге чемпионов. Он обошел Рауля и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров за всю историю.
  • Бензема стал первым игроком, который забил в Лиге чемпионов в 17-ти сезонах подряд.
  • «Шериф» выиграл два матча из двух и лидирует в группе. Он дебютант Лиги чемпионов.

Статистика ударов – 31:4.

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Мален 37
1:0
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
  • Дониелл Мален забил первый гол за дортмундскую «Боруссию». Он перешел в команду в июле из ПСВ.
  • «Боруссия» выиграла два матча из двух и лидирует в группе вместе с «Аяксом».

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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Источник:
Гол.ру
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