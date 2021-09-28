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«Реал» проиграл «Шерифу», пропустив на 90-й минуте. «Шериф» выиграл два матча из двух в Лиге чемпионов
вчера, 23:52
- Защитник «Шерифа» Кристиано отдал третью голевую передачу за два матча. Он лидирует по этому показателю в Лиге чемпионов.
- Нападающий Жасур Яхшибоев – второй узбекский футболист, забивший в Лиге чемпионов. Первым был Максим Шацкий в 2006 году.
- За «Реал» забил Карим Бензема. Это его 72-й гол в Лиге чемпионов. Он обошел Рауля и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров за всю историю.
- Бензема стал первым игроком, который забил в Лиге чемпионов в 17-ти сезонах подряд.
- «Шериф» выиграл два матча из двух и лидирует в группе. Он дебютант Лиги чемпионов.
Статистика ударов – 31:4.
- Дониелл Мален забил первый гол за дортмундскую «Боруссию». Он перешел в команду в июле из ПСВ.
- «Боруссия» выиграла два матча из двух и лидирует в группе вместе с «Аяксом».
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