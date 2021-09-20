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«Зенит» – лидер РПЛ после восьми туров. «Спартак» занимает девятое место, в двух очках – зона переходных матчей
вчера, 22:18
Завершились матчи восьмого тура РПЛ. Тройка лучших:
1. «Зенит» – 20 очков
2. «Динамо» – 16 очков
3. «Локомотив» – 16 очков
В РПЛ впервые за восемь туров зафиксирована нулевая ничья
- «Спартак» проиграл ЦСКА, занимает девятое место и находится в двух очках от зоны переходных матчей.
- «Зенит» и «Локомотива» – единственные команды, которые не проигрывали в этом сезоне.
- В зоне вылета идут «Химки» и «Урал». «Урал» – единственная команда без побед в этом сезоне.
Девятый тур пройдет с 25 по 27 сентября.
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