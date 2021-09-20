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#РПЛ #Спартак #Зенит

«Зенит» – лидер РПЛ после восьми туров. «Спартак» занимает девятое место, в двух очках – зона переходных матчей

вчера, 22:18

Завершились матчи восьмого тура РПЛ. Тройка лучших:

1. «Зенит» – 20 очков

2. «Динамо» – 16 очков

3. «Локомотив» – 16 очков

В РПЛ впервые за восемь туров зафиксирована нулевая ничья

  • «Спартак» проиграл ЦСКА, занимает девятое место и находится в двух очках от зоны переходных матчей.
  • «Зенит» и «Локомотива» – единственные команды, которые не проигрывали в этом сезоне.
  • В зоне вылета идут «Химки» и «Урал». «Урал» – единственная команда без побед в этом сезоне.

Девятый тур пройдет с 25 по 27 сентября.

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
Гол.ру
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