В РПЛ впервые за восемь туров зафиксирована нулевая ничья

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче восьмого тура РПЛ. «Урал» ни разу не победил за восемь матчей, «Локомотив» – ни разу не проиграл.

Это первая нулевая ничья в сезоне-2021/22. До этого 61 матч подряд минимум одна из команд забивала гол – рекорд.

За восемь туров «Урал» забил два гола – меньше всех. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице.

«Локомотив» впервые в сезоне не забил. Последний раз он не забивал в РПЛ в мае – против «Динамо» (0:0).