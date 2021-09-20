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#РПЛ #Локомотив #Урал

В РПЛ впервые за восемь туров зафиксирована нулевая ничья

2 часа назад

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче восьмого тура РПЛ. «Урал» ни разу не победил за восемь матчей, «Локомотив» – ни разу не проиграл.

Это первая нулевая ничья в сезоне-2021/22. До этого 61 матч подряд минимум одна из команд забивала гол – рекорд.

За восемь туров «Урал» забил два гола – меньше всех. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице.

«Локомотив» впервые в сезоне не забил. Последний раз он не забивал в РПЛ в мае – против «Динамо» (0:0).

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
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Источник:
Гол.ру
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