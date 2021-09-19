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РПЛ: во сколько начало матча ЦСКА – «Спартак», 20 сентября 2021 года
2 часа назад
ЦСКА и «Спартак» проведут первое московское дерби нового сезона РПЛ. Оно пройдет в восьмом туре Премьер-лиги. Игра стартует 25 сентября в 19:30 по Москве.
Обе команды набрали по десять очков за семь туров. Последние результаты ЦСКА – ничья и поражение. «Спартак» в седьмом туре обыграл «Химки» (3:1).
Команды провели друг с другом 70 матчей за всю историю. ЦСКА имеет больше побед (30), чем «Спартак» (24). Их следующая игра состоится в феврале на стадионе «Спартака».
Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»
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