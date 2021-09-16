🇷🇺 Россия поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

В сентябре сборная России провела три отборочных матча к ЧМ-2022: сыграла вничью с 🇭🇷 Хорватией (0:0) и дважды победила – 🇨🇾 Кипр (2:0) и 🇲🇹 Мальту (2:0). Это первые игры под руководством главного тренера Валерия Карпина.

Сборная России при Карпине за три матча поменяла трех капитанов

В обновленном рейтинге ФИФА Россия заняла 37-е место. Она поднялась на четыре позиции – с 41-го места. У нее 1475 очков.

Тройка лучших:

1. 🇧🇪 Бельгия (1832)

2. 🇧🇷 Бразилия (1811)

3. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия (1755)

Следующий матч в отборе к ЧМ-2022 Россия проведет против Словакии. Игра пройдет 8 октября.