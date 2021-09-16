Россия
ЧМ-2022
🇷🇺 Россия поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
5 часов назад
В сентябре сборная России провела три отборочных матча к ЧМ-2022: сыграла вничью с 🇭🇷 Хорватией (0:0) и дважды победила – 🇨🇾 Кипр (2:0) и 🇲🇹 Мальту (2:0). Это первые игры под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Сборная России при Карпине за три матча поменяла трех капитанов
В обновленном рейтинге ФИФА Россия заняла 37-е место. Она поднялась на четыре позиции – с 41-го места. У нее 1475 очков.
Тройка лучших:
1. 🇧🇪 Бельгия (1832)
2. 🇧🇷 Бразилия (1811)
3. 🏴 Англия (1755)
Следующий матч в отборе к ЧМ-2022 Россия проведет против Словакии. Игра пройдет 8 октября.
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