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#Зенит #Лига чемпионов #Челси #Мальме

«Зенит» занимает третье место в группе после первого тура Лиги чемпионов. Следующий матч – против «Мальме»

58 минут назад

«Зенит» проиграл «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Это их первая игра друг с другом.

После первого тура в группе Н лидирует «Ювентус», который победил «Мальме» (3:0). «Зенит» занимает третье место с нулем очков.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Во втором туре «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге против «Мальме». Матч пройдет 29 сентября.

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Источник:
Гол.ру
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