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«Зенит» занимает третье место в группе после первого тура Лиги чемпионов. Следующий матч – против «Мальме»
58 минут назад
«Зенит» проиграл «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Это их первая игра друг с другом.
После первого тура в группе Н лидирует «Ювентус», который победил «Мальме» (3:0). «Зенит» занимает третье место с нулем очков.
Турнирная таблица групп Лиги чемпионов
Во втором туре «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге против «Мальме». Матч пройдет 29 сентября.
Факты по поражению:
- «Зенит» проиграл 9 из последних 11 матчей в Лиге чемпионов
- «Зенит» проиграл шесть из девяти своих стартовых матчей на групповом этапе ЛЧ
- «Зенит» впервые за 67 матчей в ЛЧ сыграл с командой из Англии. Баланс с англичанами – 4 победы и 4 поражения
- Последний раз «Зенит» выигрывал гостевой матч еврокубка почти 4 года назад. С тех пор – 16 матчей без побед, почти все – при Семаке
- После игры с «Челси» у «Зенита» – по 29 побед и поражений в матчах Кубка/Лиги чемпионов
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