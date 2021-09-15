«Зенит» занимает третье место в группе после первого тура Лиги чемпионов. Следующий матч – против «Мальме»

«Зенит» проиграл «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Это их первая игра друг с другом.

После первого тура в группе Н лидирует «Ювентус», который победил «Мальме» (3:0). «Зенит» занимает третье место с нулем очков.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Во втором туре «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге против «Мальме». Матч пройдет 29 сентября.

Факты по поражению: