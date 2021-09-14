«Зенит» проиграл шесть из девяти своих стартовых матчей на групповом этапе ЛЧ

«Зенит» уступил «Челси» в первом туре Лиги чемпионов-2021/22 со счетом 0:1. Единственный гол на счету Ромелу Лукаку.

Российский клуб выступает в девятом для себя групповом этапе ЛЧ. Он выиграл всего два матча в первых турах. Также была одна ничья, а поражения – сразу шесть. При этом все игры кроме одной (против «Брюгге») проходили в гостях.

🔴 2008: «Ювентус» – 0:1.

🔴 2011: АПОЭЛ – 1:2.

🔴 2012: «Малага» – 0:3

🔴 2013: «Атлетико» – 1:3.

🟡 2014: «Бенфика» – 2:0.

🟡 2015: «Валенсия» – 3:2.

🟡 2019: «Лион» – 1:1.

🔴 2020: «Брюгге» – 1:2.

🔴 2021: «Челси» – 0:1.

Следующий матч в группе ЛЧ «Зенит» проведет дома против «Мальме» 29 сентября.