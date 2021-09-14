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Зенит
«Зенит» проиграл шесть из девяти своих стартовых матчей на групповом этапе ЛЧ
вчера, 23:50
«Зенит» уступил «Челси» в первом туре Лиги чемпионов-2021/22 со счетом 0:1. Единственный гол на счету Ромелу Лукаку.
Российский клуб выступает в девятом для себя групповом этапе ЛЧ. Он выиграл всего два матча в первых турах. Также была одна ничья, а поражения – сразу шесть. При этом все игры кроме одной (против «Брюгге») проходили в гостях.
🔴 2008: «Ювентус» – 0:1.
🔴 2011: АПОЭЛ – 1:2.
🔴 2012: «Малага» – 0:3
🔴 2013: «Атлетико» – 1:3.
🟡 2014: «Бенфика» – 2:0.
🟡 2015: «Валенсия» – 3:2.
🟡 2019: «Лион» – 1:1.
🔴 2020: «Брюгге» – 1:2.
🔴 2021: «Челси» – 0:1.
Следующий матч в группе ЛЧ «Зенит» проведет дома против «Мальме» 29 сентября.
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