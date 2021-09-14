Последний раз «Зенит» выигрывал гостевой матч еврокубка почти 4 года назад. С тех пор – 16 матчей без побед, почти все – при Семаке

«Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1 в первом туре Лиги чемпионов-2021/22.

Это 16-й по счету гостевой матч еврокубка для «Зенита», который он не может выиграть.

Последняя победа случилась в декабре 2017 года – «Зенит» выиграл 3:1 у «Реала Сосьедад». С тех пор вот так «Зенит» играл в гостях:

🔴 «Селтик» – 0:1.

🔴 «Лейпциг» – 1:2.

🔴 «Динамо» Мн – 0:4.

🔴 «Мольде» – 1:2.

🟡 «Копенгаген» – 1:1.

🟡 «Бордо» – 1:1.

🔴 «Славия» – 0:2.

🔴 «Фенербхче» – 0:1.

🔴 «Вильярреал» – 1:2.

🟡 «Лион» – 1:1.

🔴 «Лейпциг» – 1:2.

🔴 «Бенфика» – 0:3.

🔴 «Боруссия» Д – 0:2.

🔴 «Лацио» – 1:3.

🔴 «Брюгге» – 0:3.

🔴 «Челси» – 0:1.

За 16 матчей – три ничьи и 13 поражений в разных турнирах. 14 из этих 16 матчей прошли под руководством Сергея Семака.

Следующий гостевой матч у «Зенита» состоится против «Ювентуса», это произойдет в четвертом туре ЛЧ.