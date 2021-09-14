После игры с «Челси» у «Зенита» – по 29 побед и поражений в матчах Кубка/Лиги чемпионов

«Зенит» сыграл в гостях против «Челси» в первом туре Лиги чемпионов-2021/22. Наш клуб проиграл 0:1 после точного удара Ромелу Лукаку.

Этот матч стал для «Зенита» 71-м в матчах Кубка/Лиги чемпионов. Он выиграл и проиграл по 29 матчей в этом турнире. Еще 13 игр завершились вничью.

Разница мячей – 88:87.

«Зенит» дебютировал в турнире в 1985 году – прошел норвежскую «Волеренгу», но затем уступил финскому «Куусюси». Следующее выступление было уже в Лиге чемпионов в 2008 году.