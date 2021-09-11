фигурное катание
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#фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу у женщин, 12 сентября 2021 года

6 часов назад

Женщины покажут произвольные программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Выступления начнутся 12 сентября в 16:10 по Москве.

В первый день контрольных прокатов выступление женщин тоже было замыкающим видом. Всего короткие программы показали десять спортсменок.

Первый канал покажет произвольные программы у женщин на официальном сайте. Выступления русских топ-фигуристок можно посмотреть по этой ссылке.

Состав участников у женщин

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Первого канала
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