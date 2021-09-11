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Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть короткую программу у пар, 11 сентября 2021 года
13 часов назад
В Челябинске проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Это первое массовое мероприятие для фигуристов из России в новом взрослом сезоне.
На контрольных прокатах фигуристы показывают новые программы, а судьи проверяют их на соответствие правилам. 11 сентября – показ коротких программ, 12 сентября – произвольных.
Короткая программа у пар начнется 11 сентября в 14:40 по Москве. Первый канал покажет ее на официальном сайте. Посмотреть можно по этой ссылке.
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
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