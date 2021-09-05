Матч Бразилии и Аргентины прерван, потому что четыре аргентинца не просидели обязательный карантин. КОНМЕБОЛ сказал, что игра не продолжится 5 сентября
В отборе к ЧМ-2022 встречались сборные Аргентины и Бразилии. Матч продлился несколько минут, после чего был прерван появлением сотрудником министерства здравоохранения и полиции на поле.
Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция
Полностью ситуацию мы разобрали здесь:
Сейчас КОНМЕБОЛ отреагировал на инцидент:
- Матч прерван и в тот же день не состоится.
- Ответственные за матч лица передадут отчет.
- После этого ФИФА примет необходимые решения.
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.