ЧМ-2022
Аргентина
Бразилия
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#ЧМ-2022 #Аргентина #Бразилия

Матч Бразилии и Аргентины прерван, потому что четыре аргентинца не просидели обязательный карантин. КОНМЕБОЛ сказал, что игра не продолжится 5 сентября

05 сентября, 23:18

В отборе к ЧМ-2022 встречались сборные Аргентины и Бразилии. Матч продлился несколько минут, после чего был прерван появлением сотрудником министерства здравоохранения и полиции на поле.

Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция

Полностью ситуацию мы разобрали здесь:

Сейчас КОНМЕБОЛ отреагировал на инцидент:

  • Матч прерван и в тот же день не состоится.
  • Ответственные за матч лица передадут отчет.
  • После этого ФИФА примет необходимые решения.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер КОНМЕБОЛ
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Комментарии (1)
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Егор Фомин
06 сентября, 09:25

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...

Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче

теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот

king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто

он, я бы его сейчас отблагодарил.

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