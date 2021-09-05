Матч Бразилии и Аргентины прерван, потому что четыре аргентинца не просидели обязательный карантин. КОНМЕБОЛ сказал, что игра не продолжится 5 сентября

В отборе к ЧМ-2022 встречались сборные Аргентины и Бразилии. Матч продлился несколько минут, после чего был прерван появлением сотрудником министерства здравоохранения и полиции на поле.

Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция

Полностью ситуацию мы разобрали здесь:

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