🇮🇱 Израильская бригада арбитров во главе с Гринфельдом отработает матч Россия – Хорватия

🇷🇺 Россия сыграет с 🇭🇷 Хорватией в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет 1 сентября в «Лужниках» и начнется в 21:45 по московскому времени.

На матче будет работать 🇮🇱 израильская бригада арбитров:

главным арбитром назначен Орель Гринфельд;

ему помогут Рой Хассан и Идан Яркони;

резервный судья – Эйтан Шмулевич;

на VAR отработают Рой Райншрайбер и Давид Фуксман.

Россия и Хорватия набрали по шесть очков после трех туров и делят первое место в группе.

После матча с Хорватией Россия сыграет против Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Где смотреть матч Россия – Хорватия

Прогноз на матч Россия – Хорватия

Как играли раньше Россия и Хорватия