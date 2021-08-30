Россия
ЧМ-2022
Хорватия
🇮🇱 Израильская бригада арбитров во главе с Гринфельдом отработает матч Россия – Хорватия
час назад
🇷🇺 Россия сыграет с 🇭🇷 Хорватией в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет 1 сентября в «Лужниках» и начнется в 21:45 по московскому времени.
На матче будет работать 🇮🇱 израильская бригада арбитров:
- главным арбитром назначен Орель Гринфельд;
- ему помогут Рой Хассан и Идан Яркони;
- резервный судья – Эйтан Шмулевич;
- на VAR отработают Рой Райншрайбер и Давид Фуксман.
Россия и Хорватия набрали по шесть очков после трех туров и делят первое место в группе.
После матча с Хорватией Россия сыграет против Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
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Прогноз на матч Россия – Хорватия
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