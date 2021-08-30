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ЧМ-2022
Хорватия
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#Россия #ЧМ-2022 #Хорватия

🇮🇱 Израильская бригада арбитров во главе с Гринфельдом отработает матч Россия – Хорватия

час назад

🇷🇺 Россия сыграет с 🇭🇷 Хорватией в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет 1 сентября в «Лужниках» и начнется в 21:45 по московскому времени.

На матче будет работать 🇮🇱 израильская бригада арбитров:

  • главным арбитром назначен Орель Гринфельд;
  • ему помогут Рой Хассан и Идан Яркони;
  • резервный судья – Эйтан Шмулевич;
  • на VAR отработают Рой Райншрайбер и Давид Фуксман.

Россия и Хорватия набрали по шесть очков после трех туров и делят первое место в группе.

После матча с Хорватией Россия сыграет против Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Где смотреть матч Россия – Хорватия

Прогноз на матч Россия – Хорватия

Как играли раньше Россия и Хорватия

Россия
-:-
Хорватия
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Источник:
РФС
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