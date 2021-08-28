Ювентус
Серия А
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ювентус #Серия А

«Ювентус» проиграл первый матч после ухода Роналду. Клуб набрал одно очко за две игры Серии А

вчера, 23:39

«Ювентус» проиграл «Эмполи» (0:1) во втором туре Серии А. Единственный гол еще в первом тайме забил Леонардо Манкузо.

Это был первый матч «Ювентуса» после ухода из клуба Криштиану Роналду. Он перешел в «Манчестер Юнайтед».

В первом туре нового сезона Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2). Сейчас команду возглавляет Аллегри. «Ювентус» идет 13-м в таблице.

Матч завершен
Ювентус
Турин
0:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Манкузо 21
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А как дела у Роналду
Это «МЮ» запустил узнаваемый бренд CR7. Фергюсон уговорил Роналду взять седьмой номер – так все началось
Лучшая реакция на трансфер Роналду – твит Лингарда. Опубликовал обрезанное фото с маленьким собой на его фоне
Сульшер возил Роналду по магазинам, помогал с финтами и языком. А тот респектовал за интеллект на поле
Как прошли сутки, за которые Роналду перешел из «Юве» в «МЮ»: самолет в Лиссабон, отказ «Ман Сити», переписка в вотсапе с Фернандешем
Секреты первого трансфера Роналду: мама на базе «Арсенала», Улье кричит от шока, Венгер запрещает клиентов Мендеша
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ювентус
#Серия А