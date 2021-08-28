«Ювентус» проиграл первый матч после ухода Роналду. Клуб набрал одно очко за две игры Серии А

«Ювентус» проиграл «Эмполи» (0:1) во втором туре Серии А. Единственный гол еще в первом тайме забил Леонардо Манкузо.

Это был первый матч «Ювентуса» после ухода из клуба Криштиану Роналду. Он перешел в «Манчестер Юнайтед».

В первом туре нового сезона Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2). Сейчас команду возглавляет Аллегри. «Ювентус» идет 13-м в таблице.