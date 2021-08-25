Кейн объявил, что останется в «Тоттенхэме» на этот сезон: «Я буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха»

Этим летом было много слухов вокруг ухода Харри Кейна из «Тоттенхэма». Медиа называли одного покупателя – «Манчестер Сити». А мы сделали разбор этой трансферной саги:

Переход Кейна – главная трансферная сага оставшейся части лета. «Ман Сити» предлагает 150 млн, «Тоттенхэм» нервничает, а Кейн пропускает тренировки

Сейчас Кейн написал в твиттере, что останется в «Тоттенхэме»:

«Было очень приятно видеть эту невероятную поддержку фанатов «Тоттенхэма» в воскресенье, как и читать слова поддержки в течение последних недель.

Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха».