Харри Кейн
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#Харри Кейн #АПЛ #Тоттенхэм

Кейн объявил, что останется в «Тоттенхэме» на этот сезон: «Я буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха»

3 часа назад

Этим летом было много слухов вокруг ухода Харри Кейна из «Тоттенхэма». Медиа называли одного покупателя – «Манчестер Сити». А мы сделали разбор этой трансферной саги:

Переход Кейна – главная трансферная сага оставшейся части лета. «Ман Сити» предлагает 150 млн, «Тоттенхэм» нервничает, а Кейн пропускает тренировки

Сейчас Кейн написал в твиттере, что останется в «Тоттенхэме»:

«Было очень приятно видеть эту невероятную поддержку фанатов «Тоттенхэма» в воскресенье, как и читать слова поддержки в течение последних недель.

Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха».

Кейн играет за «Тоттенхэм» с 2011 года. С того момента он съездил в 4 аренды, провел 337 матчей, забил 221 гол, стал капитаном и дошел с клубом до финала ЛЧ. Но не выиграл ни одного трофея.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Харри Кейна
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