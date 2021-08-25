Кейн объявил, что останется в «Тоттенхэме» на этот сезон: «Я буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха»
Этим летом было много слухов вокруг ухода Харри Кейна из «Тоттенхэма». Медиа называли одного покупателя – «Манчестер Сити». А мы сделали разбор этой трансферной саги:
Переход Кейна – главная трансферная сага оставшейся части лета. «Ман Сити» предлагает 150 млн, «Тоттенхэм» нервничает, а Кейн пропускает тренировки
Сейчас Кейн написал в твиттере, что останется в «Тоттенхэме»:
«Было очень приятно видеть эту невероятную поддержку фанатов «Тоттенхэма» в воскресенье, как и читать слова поддержки в течение последних недель.
Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха».
Кейн играет за «Тоттенхэм» с 2011 года. С того момента он съездил в 4 аренды, провел 337 матчей, забил 221 гол, стал капитаном и дошел с клубом до финала ЛЧ. Но не выиграл ни одного трофея.