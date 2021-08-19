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#Педро #Серия А #Рома #Лацио

Педро перешел из «Ромы» в «Лацио». Это первый трансфер между клубами за 36 лет

4 часа назад

Карьера Педро:

Сейчас он уходит в «Лацио» на правах свободного агента – его контракт истекал в 2023-м, но стороны разорвали соглашение. Педро стал первым игроком за 36 лет, который перешел напрямую из «Лацио» в «Рому».

В новом клубе он будет играть под девятым номером.

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Источник:
ESPN
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