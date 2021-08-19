Педро
Серия А
Рома
Лацио
Педро перешел из «Ромы» в «Лацио». Это первый трансфер между клубами за 36 лет
4 часа назад
Карьера Педро:
- 2008-2015 – «Барселона».
- 2015-2020 – «Челси».
- 2020-2021 – «Рома».
Сейчас он уходит в «Лацио» на правах свободного агента – его контракт истекал в 2023-м, но стороны разорвали соглашение. Педро стал первым игроком за 36 лет, который перешел напрямую из «Лацио» в «Рому».
В новом клубе он будет играть под девятым номером.
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