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Суперкубок УЕФА: стартовые составы на матч «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года
вчера, 20:43
«Челси» и «Вильярреал» в Белфасте проведут матч за Суперкубок УЕФА. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Челси» четыре раза участвовал в турнире – проиграл трижды. «Вильярреал» впервые сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.
- Команды ни разу не играли друг с другом.
Стартовые составы:
«Челси»: Менди, Зума, Чалоба, Рюдигер, Хадсон-Одои, Канте, Ковачич, Алонсо, Хаверц, Зиеш, Вернер.
«Вильярреал»: Асенхо, Фойт, Альбиоль, П. Торрес, Педраса, Тригерос, Капу, А. Морено, Ж. Морено, Диа, Пино.
Где смотреть матч «Челси» – «Вильярреал»
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