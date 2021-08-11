Суперкубок УЕФА: стартовые составы на матч «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года

«Челси» и «Вильярреал» в Белфасте проведут матч за Суперкубок УЕФА. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Челси» четыре раза участвовал в турнире – проиграл трижды. «Вильярреал» впервые сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.

Команды ни разу не играли друг с другом.

Стартовые составы:

«Челси»: Менди, Зума, Чалоба, Рюдигер, Хадсон-Одои﻿, Канте, Ковачич, Алонсо, Хаверц, Зиеш, Вернер.

«Вильярреал»: Асенхо, Фойт, Альбиоль, П. Торрес, Педраса, Тригерос, Капу﻿, А. Морено, Ж. Морено, Диа, Пино.

Где смотреть матч «Челси» – «Вильярреал»

Прогноз на матч «Челси» – «Вильярреал»