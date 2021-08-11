Суперкубок УЕФА: где смотреть матч «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

11 августа пройдет матч за Суперкубок УЕФА. Для «Челси» это четвертый финал турнира за последние десять лет. Для «Вильярреала», впервые выигрывавшего в мае евротитул, это первая встреча, в которой он побьется за Суперкубок Европы.

Прямую трансляцию матча, который состоится в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк», покажет телеканал «Матч ТВ». Старт прямого эфира – в 21:45 по московскому времени.