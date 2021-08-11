Суперкубок УЕФА: прогноз на матч «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года

Вечером 11 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют «Челси» и «Вильярреал». Важные ссылки:

Суперкубок УЕФА: где смотреть матч «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Суперкубок УЕФА: во сколько начало матча «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года

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