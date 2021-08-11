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#Суперкубок УЕФА #Челси #Вильярреал

Суперкубок УЕФА: прогноз на матч «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года

2 часа назад

Вечером 11 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют «Челси» и «Вильярреал». Важные ссылки:

Суперкубок УЕФА: где смотреть матч «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Суперкубок УЕФА: во сколько начало матча «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года

Котировки букмекеров:

  • Победа «Челси» – 1,32.
  • Победа «Вильярреала» – 3,40.
  • Будет серия пенальти – 6,00.
  • Серии пенальти не будет – 1,11.
Челси
Лондон
-:-
Вильярреал
Вильярреал
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Источник:
Гол
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