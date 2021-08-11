Суперкубок УЕФА
Челси
Вильярреал
Суперкубок УЕФА: прогноз на матч «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года
2 часа назад
Вечером 11 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют «Челси» и «Вильярреал». Важные ссылки:
Суперкубок УЕФА: где смотреть матч «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Суперкубок УЕФА: во сколько начало матча «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года
Котировки букмекеров:
- Победа «Челси» – 1,32.
- Победа «Вильярреала» – 3,40.
- Будет серия пенальти – 6,00.
- Серии пенальти не будет – 1,11.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые