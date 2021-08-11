Суперкубок УЕФА: во сколько начало матча «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года

Еврокубковые заслуги двух участников матча за Суперкубок УЕФА.

«Челси»:

Две победы в ЛЧ (2012, 2021) и одно второе место (2008).

Две победы в ЛЕ (2013, 2019).

Одна победа в Суперкубке УЕФА (1998).

«Вильярреал»:

Победа в ЛЕ (2021).

Две победы в Кубке Интертото (2003, 2004).

11 августа эти команды сойдутся в очном матче в Белфасте. Начало – в 22:00 по московскому времени.