Суперкубок УЕФА
Челси
Вильярреал
Суперкубок УЕФА: во сколько начало матча «Челси» – «Вильярреал», 11 августа 2021 года
2 часа назад
Еврокубковые заслуги двух участников матча за Суперкубок УЕФА.
- Две победы в ЛЧ (2012, 2021) и одно второе место (2008).
- Две победы в ЛЕ (2013, 2019).
- Одна победа в Суперкубке УЕФА (1998).
- Победа в ЛЕ (2021).
- Две победы в Кубке Интертото (2003, 2004).
11 августа эти команды сойдутся в очном матче в Белфасте. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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