«ПСЖ» после анонса трансфера Месси объявил о пресс-конференции 11 августа

11 августа на домашнем стадионе «ПСЖ» пройдет пресс-конференция, говорится в твиттере клуба. Она стартует в 12:00 по московскому времени.

Тема пресс-конференции не заявлена, но сообщение о ней появилось вскоре после анонса трансфера Лионеля Месси. Игрок 10 августа прилетел в Париж из Барселоны.

Представители клуба еще официально не объявляли о переходе. «ПСЖ» только выложил короткое видео, в котором анонсировал трансфер. В нем не названо имя игрока, но в одном из кадров показан Месси в футболке Аргентины.