ПСЖ
Лига 1
Лионель Месси
«ПСЖ» после анонса трансфера Месси объявил о пресс-конференции 11 августа
вчера, 18:08
11 августа на домашнем стадионе «ПСЖ» пройдет пресс-конференция, говорится в твиттере клуба. Она стартует в 12:00 по московскому времени.
Тема пресс-конференции не заявлена, но сообщение о ней появилось вскоре после анонса трансфера Лионеля Месси. Игрок 10 августа прилетел в Париж из Барселоны.
Представители клуба еще официально не объявляли о переходе. «ПСЖ» только выложил короткое видео, в котором анонсировал трансфер. В нем не названо имя игрока, но в одном из кадров показан Месси в футболке Аргентины.
- Инсайдер Фабрицио Романо писал о двухлетнем контракте стоимостью 35 миллионов евро.
- Месси будет четвертым свободным агентом, подписанным «ПСЖ» в межсезонье. Кроме Месси в клуб бесплатно пришли Серхио Рамос, Джорджиньо Вейналдум и Джанлуиджи Доннарумма.
- «Барселона» объявила об уходе Месси 5 августа. Стороны не продлили контракт из-за финансовых правил Примеры. При продлении контракта клуб не укладывался в лимит зарплатной ведомости.
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