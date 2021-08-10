ПСЖ
Лига 1
Лионель Месси
Поделиться:
Комментарии:
0
#ПСЖ #Лионель Месси #Лига 1

«ПСЖ» после анонса трансфера Месси объявил о пресс-конференции 11 августа

вчера, 18:08

11 августа на домашнем стадионе «ПСЖ» пройдет пресс-конференция, говорится в твиттере клуба. Она стартует в 12:00 по московскому времени.

Тема пресс-конференции не заявлена, но сообщение о ней появилось вскоре после анонса трансфера Лионеля Месси. Игрок 10 августа прилетел в Париж из Барселоны.

Представители клуба еще официально не объявляли о переходе. «ПСЖ» только выложил короткое видео, в котором анонсировал трансфер. В нем не названо имя игрока, но в одном из кадров показан Месси в футболке Аргентины.

  • Инсайдер Фабрицио Романо писал о двухлетнем контракте стоимостью 35 миллионов евро.
  • Месси будет четвертым свободным агентом, подписанным «ПСЖ» в межсезонье. Кроме Месси в клуб бесплатно пришли Серхио Рамос, Джорджиньо Вейналдум и Джанлуиджи Доннарумма.
  • «Барселона» объявила об уходе Месси 5 августа. Стороны не продлили контракт из-за финансовых правил Примеры. При продлении контракта клуб не укладывался в лимит зарплатной ведомости.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «ПСЖ»
Еще по теме
Важный нюанс об уходе Месси: закон запрещал играть за «Барселону» бесплатно или сокращать зарплату больше 50% – даже если он бы он сам хотел
Незаметный герой в переходе Месси – глава спонсорского отдела «ПСЖ». Он подсчитал выгоду клуба после трансфера и дал решающий совет
Месси и Неймар – в каких они отношениях. Неймар ушел из «Барсы» из-за него? Он правда хочет видеть Месси в «ПСЖ»?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ПСЖ
#Лионель Месси
#Лига 1