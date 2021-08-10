«ПСЖ» анонсировал трансфер Месси через видео

«ПСЖ» выложил в твиттере ролик с анонсом скорого трансфера клуба. В нем прямо не упоминается имя игрока, но на одном из кадров показан Лионель Месси в форме сборной Аргентины. Также в ролике есть шесть «Золотых мячей» – никто кроме Месси не получал столько наград.