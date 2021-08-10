Лионель Месси
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#Лионель Месси #Барселона #ПСЖ #Лига 1

«ПСЖ» анонсировал трансфер Месси через видео

час назад

«ПСЖ» выложил в твиттере ролик с анонсом скорого трансфера клуба. В нем прямо не упоминается имя игрока, но на одном из кадров показан Лионель Месси в форме сборной Аргентины. Также в ролике есть шесть «Золотых мячей» – никто кроме Месси не получал столько наград.

Трансфер уже подтвердил Хорхе Месси (отец футболиста) и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Официального сообщения еще не было. Месси 10 августа вылетел из Барселоны в Париж.

  • Единственным клубом во взрослой карьере Месси была «Барселона». Он выступал за нее с 2003 года.
  • 5 августа клуб объявил о его уходе. Контракт не продлили из-за финансовых правил Примеры. «Барселона», перезаключая контракт, не вписалась бы в зарплатную ведомость.
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