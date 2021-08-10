«ПСЖ» заплатил за два из шести трансферов в межсезонье. Рамос, Доннарумма, Месси и Вейналдум пришли бесплатно

«ПСЖ» анонсировал трансфер Лионеля Месси. После его официального перехода это будет четвертый свободный агент, подписанный клубом в межсезонье.

🇪🇸 Серхио Рамос. 35 лет, «Реал»

🇳🇱 Джорджиньо Вейналдум. 30 лет, «Ливерпуль»

🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма. 22 года, «Милан»

🇦🇷 Лионель Месси. 34 года, «Барселона»

«ПСЖ» заплатил только за Ашраф Хакими (60 миллионов евро, из «Интера») и Данило Перейру (16 миллионов, из «Порту»). Остальные игроки либо вернулись из аренд, либо перешли в основную команду из молодежной.