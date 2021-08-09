Лига чемпионов
Спартак
Бенфика
Лига чемпионов: где смотреть матч «Бенфика» – «Спартак», 10 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция
3 часа назад
«Бенфика» и «Спартак» встретятся в ответной игре третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 августа, время начала – 22:00 по Москве.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию этой игры. Ее можно посмотреть по этой ссылке. Трансляция стартует в 21:55 по московскому времени.
В «Спартаке» работает тренер Руй Витория, который ранее тренировал «Бенфику». Под его руководством «Спартак» проиграл три из четырех матчей на старте сезона-2021/22.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые