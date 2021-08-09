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Лига чемпионов: прогноз на матч «Бенфика» – «Спартак», 10 августа 2021 года
3 часа назад
«Бенфика» и «Спартак» сыграют ответную игру в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Матч начнется 10 августа в 22:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на результат этого матча:
- Победа «Бенфики» – 1,49
- Ничья – 4,70
- Победа «Спартака» – 6,60
- Проход «Спартака» – 15,00
«Бенфика» выиграла первый матч у «Спартака» со счетом 2:0. Игра проходила в Москве, но с нового сезона при разнице не учитываются гостевые голы.
«Спартак» начал сезон РПЛ с двух поражений в трех матчах. Единственная победа – матч против «Крыльев Советов» (1:0).
«Бенфика» выиграла у «Морейренси» (2:1) в первом матче сезона в чемпионате Португалии. Учитывая товарищеские матчи, «Бенфика» имеет серию без поражений из девяти игр.
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