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#Лига чемпионов #Спартак #Бенфика

Лига чемпионов: прогноз на матч «Бенфика» – «Спартак», 10 августа 2021 года

3 часа назад

«Бенфика» и «Спартак» сыграют ответную игру в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Матч начнется 10 августа в 22:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на результат этого матча:

  • Победа «Бенфики» – 1,49
  • Ничья – 4,70
  • Победа «Спартака» – 6,60
  • Проход «Спартака» – 15,00

«Бенфика» выиграла первый матч у «Спартака» со счетом 2:0. Игра проходила в Москве, но с нового сезона при разнице не учитываются гостевые голы.

«Спартак» начал сезон РПЛ с двух поражений в трех матчах. Единственная победа – матч против «Крыльев Советов» (1:0).

«Бенфика» выиграла у «Морейренси» (2:1) в первом матче сезона в чемпионате Португалии. Учитывая товарищеские матчи, «Бенфика» имеет серию без поражений из девяти игр.

Бенфика
Лиссабон
-:-
Спартак
Москва
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Источник:
Гол.ру
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