Лига чемпионов: прогноз на матч «Спартак» – «Бенфика», 4 августа 2021 года

«Спартак» и «Бенфика» сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Матч начнется 4 августа в 20:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

Победа «Спартака» – 3,35

Ничья – 3,35

Победа «Бенфики» – 2,22

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ранее тренировал «Бенфику». Он работал там до 2019 года и выиграл шесть трофеев.

Матч против «Бенфики» почти точно пропустит Квинси Промес. У «Бенфики» не заявлен украинский форвард Роман Яремчук. Зато в составе есть Жоау Мариу.

В прошлом сезоне «Бенфика» не прошла квалификацию Лиги чемпионов. «Спартак» тогда вообще там не играл.

Где смотреть матч «Спартак» – «Бенфика»