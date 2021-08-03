Лига чемпионов
Спартак
Бенфика
Лига чемпионов: прогноз на матч «Спартак» – «Бенфика», 4 августа 2021 года
час назад
«Спартак» и «Бенфика» сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Матч начнется 4 августа в 20:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Победа «Спартака» – 3,35
- Ничья – 3,35
- Победа «Бенфики» – 2,22
Главный тренер «Спартака» Руй Витория ранее тренировал «Бенфику». Он работал там до 2019 года и выиграл шесть трофеев.
Матч против «Бенфики» почти точно пропустит Квинси Промес. У «Бенфики» не заявлен украинский форвард Роман Яремчук. Зато в составе есть Жоау Мариу.
В прошлом сезоне «Бенфика» не прошла квалификацию Лиги чемпионов. «Спартак» тогда вообще там не играл.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые