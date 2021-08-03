Лига чемпионов
Спартак
Бенфика
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Спартак #Бенфика

Лига чемпионов: прогноз на матч «Спартак» – «Бенфика», 4 августа 2021 года

час назад

«Спартак» и «Бенфика» сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Матч начнется 4 августа в 20:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

  • Победа «Спартака» – 3,35
  • Ничья – 3,35
  • Победа «Бенфики» – 2,22

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ранее тренировал «Бенфику». Он работал там до 2019 года и выиграл шесть трофеев.

Матч против «Бенфики» почти точно пропустит Квинси Промес. У «Бенфики» не заявлен украинский форвард Роман Яремчук. Зато в составе есть Жоау Мариу.

В прошлом сезоне «Бенфика» не прошла квалификацию Лиги чемпионов. «Спартак» тогда вообще там не играл.

Где смотреть матч «Спартак» – «Бенфика»

Спартак
Москва
-:-
Бенфика
Лиссабон
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Витория дал шанс резервистам «Спартака». Тем, кто раньше уходил в аренду или просто не играл
До «Спартака» Витория тренировал в Саудовской Аравии. Женился перед отъездом, заработал 7 миллионов, ушел на фоне долгов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Спартак
#Бенфика