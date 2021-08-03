Лига чемпионов: где смотреть матч «Спартак» – «Бенфика», 4 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Игра стартует 4 августа в 20:00 по Москве.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию этого матча. Она начнется уже в 19:30 по московскому времени. В это же время игру покажет канал «Матч Премьер». Матч «Спартака» и «Бенфики» можно посмотреть по этой ссылке.

«Спартак» уже начал сезон в РПЛ. Сначала проиграл «Рубину» (0:1), потом выиграл у «Крыльев Советов» (1:0). «Бенфика» провела за месяц семь товарищеских матчей. Результаты: пять побед, две ничьи.

Прогноз на матч «Спартак» – «Бенфика»